Завершена замена запорных устройств газопроводов в ТиНАО

Обновление запорных устройств — это важный этап развития будущей инфраструктуры ТиНАО, который гарантирует безопасность и бесперебойность газоснабжения.

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы заменили 50 запорных устройств на газопроводах в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО). Работы были плановыми — они обусловлены сроками эксплуатации сооружений и требованиями технического обслуживания. Это позволяет обеспечить бесперебойное и безопасное газоснабжение жителей округов.

Новые запорные устройства установили на газопроводах высокого и низкого давления с диаметрами труб от 50 до 400 миллиметров. Специалисты АО «Мосгаз» провели работы без отключения жителей от коммуникаций. Особое внимание при замене запорных устройств уделили вопросам экологии.

Установка кранов отечественного производства обеспечивает надежность и высокое качество газового оборудования, а срок их службы составляет более 40 лет.