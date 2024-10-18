Собянин: экономика Москвы сохраняет высокие темпы роста

Несмотря на вызовы последних лет столица смогла достичь стабильности и динамичного роста. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарной сессии «Суверенная финансовая система в условиях трансформации: на службе национальным интересам и на защите благосостояния», проходившей в рамках VII Московского финансового форума в Центральном выставочном зале «Манеж».

© пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В ходе встречи обсуждались достижения и будущие перспективы в области реализации национальных целей, поставленных президентом России, а также основные принципы экономического развития страны на ближайшие годы.

— Задачей тех, кто противостоял нам, была задача разрушить экономику, социальную сферу, разрушить политическую стабильность и, в конце концов, уничтожить суверенитет нашей страны. Получилось все наоборот: экономика растет, финансы стабильны, политическая стабильность — такой поддержки власти, которая сегодня есть, не было за все предыдущие десятилетия, — отметил мэр.

Собянин подчеркнул, что выполнение национальных проектов заложило основы для дальнейшего развития России и выявило проблемные области, требующие корректировки. Работа в этих направлениях будет продолжена, написали на официальном сайте мэра Москвы.

16 октября Собянин выступил на Форуме инновационных финансовых технологий в центре «Сириус». Он рассказал о реализованных в столице проектах и планах по развитию города до 2030 года.