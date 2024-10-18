Жители ЖК комфорт-класса в Москве пожаловались на мигрантов в подсобках и горы мусора

Жители московского ЖК «Огни» пожаловались на работу управляющей компании, которая, по их словам, селит в подсобках мигрантов, а также не справляется со своими обязанностями по обслуживанию территории и решению коммунальных проблем. Об этом сообщает Readovka в Telegram-канале.

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На возведенном «Донстроем» объекте, как утверждают квартиросъемщики, нет порядка: управляющая компания по несколько дней не вывозит мусор. В домах стали размножаться крысы. Еще одна проблема, которая беспокоит москвичей, купивших квартиры по цене от 16 до 50 млн рублей, — мигранты, размещенные в свободных квартирах и подсобных помещениях одного из корпусов.

На кадрах видео, сделанных одним из жильцов дома, видно, как в подсобном помещении мигранты организовали импровизированную кухню, на которой лепят и жарят булочки. На вопрос автора видео «у нас тут кухня что ли?» дворник отвечает, что «не знает». При этом снимающий готовку житель уточняет, что запах от булочек разносится на всю парковку.

Также квартиросъемщики прислали фотографии с горами неубранного мусора и текущей из крана водой с ржавчиной.