Еще 24 электробуса начали работу на четырех городских маршрутах

24 электробуса начали работу на еще четырех городских маршрутах.

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Москва в числе мировых лидеров по развитию и использованию электротранспорта. Экологичная техника российского производства выходит на маршруты столицы с 2018 года. Сегодня в Москве уже более 2000 электробусов обеспечивают комфортные поездки горожан до важных социальных объектов и станций рельсового каркаса. экологичная техника вышла на маршруты 21, 304, 645 и 804.

По будням на них работают 24 современные машины российского производства. Маршрут 21 «3-й микрорайон Новокосина — Метро «Новогиреево». Маршрут 304 «Троицк (микрорайон «В») — Метро «Саларьево». Электробусы впервые поехали по Киевскому шоссе от станции метро «Саларьево» в Троицк. Маршрут 645 «МЦД Новогиреево — Метро «Щелковская»Маршрут 804 «Метро «Теплый Стан» — Индустриальный парк «Индиго».

Связь индустриального парка с станцией метро стала еще комфортнее. Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности: – Продолжаем расширение сети экологичного транспорта по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Инновационная техника вышла ещe на 4 маршрута, которые охватывают 19 районов столицы. Всего в городе работает уже больше 2 тыс. электробусов.

Электротранспорт обслуживают на 11 площадках Мосгортранса. Москва первой в России начала строить современные электробусные парки. С новыми поставками техники и развитием зарядной инфраструктуры еще больше электробусов выйдет на маршруты, заменив автобусы. Они сделают поездки москвичей и гостей столицы комфортнее. Также снизится влияние на окружающую среду.