Собянин: перечисления Москвы в федеральный бюджет выросли в пять раз с 2010 года

С 2010 года объем перечислений Москвы в федеральный бюджет вырос в пять раз, сообщил Сергей Собянин в ходе пленарного заседания Московского финансового форума.

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При этом за этот период бюджет Москвы увеличился в 3,5 раза. Глава города отметил, что налоговые отчисления столицы в федеральный бюджет составляют 3,5 триллиона рублей, а трансферты регионам из федерального бюджета в 2023 году составили 3,8 миллиарда рублей.

"Они (трансферты. – Прим. ред.) не препятствуют развитию Москвы, а, наоборот, способствуют ему. Чем больше налогов поступает из Москвы в федеральный бюджет, тем больше возможностей у федерального бюджета помогать дотационным регионам", – подытожил Собянин.

Ранее стало известно, что за время существования особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" общий объем выплат ее резидентов в бюджетную и страховую систему России достиг 52 миллиардов рублей.

При этом более 1,5 миллиарда рублей из этой суммы было направлено в бюджет столицы. Данная сумма на 1,4 раза превысила размер поступлений аналогичного периода 2023 года.