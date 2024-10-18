На портале «Узнай Москву» появился маршрут в честь 90-летия Кира Булычева

На портале «Узнай Москву» появился новый маршрут в честь писателя, историка, сценариста и драматурга Кира Булычёва (настоящее имя — Игорь Можейко) по случаю 90-летия со дня его рождения. Маршрут также доступен и в мобильном приложении портала.

Экскурсия включает восемь мест, связанных с жизнью и творчеством автора серии научно-фантастических историй об Алисе Селезнёвой, пишет сайт mos.ru со ссылкой на пресс-службу Департамента информационных технологий Москвы.

Это, в частности, роддом Грауэрмана, где будущий писатель появился на свет, переулок Сивцев Вражек, где располагалась квартира его семьи, бывшая Медведниковская мужская гимназия в Староконюшенном переулке, Центральный дом литераторов и аллея имени Алисы Селёзневой в столичном парке Дружбы.

«18 октября лауреату Государственной премии СССР Киру Булычёву исполнилось бы 90 лет. Новый маршрут — возможность пройтись по московским улицам и переулкам, ставшим памятными для любимого миллионами писателя», — прокомментировали в Департаменте.

Ранее сообщалось, что портал «Узнай Москву» представил информацию о выдающихся архитекторах Фёдоре Шехтеле, Алексее Щусеве, Константине Мельникове и Льве Кекушеве.