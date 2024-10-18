Ефимов: на Остоженке отреставрируют доходный дом Бройдо

Согласован проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия в Хамовниках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

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— В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века — доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20, является выявленным объектом культурного наследия. Проект предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах, — рассказал Владимир Ефимов.

Бывший доходный дом был построен в 1902 году по заказу Германа Ефимовича и Анжелики Гастовны Бройдо, владельцев компании по выкупу участков и строительству на них домов для последующей перепродажи. Автором проекта стал архитектор Николай Жерихов. Здание построено в стиле раннего модерна и украшено лепным и кованым декором.

— При ремонте и реставрации исторических зданий важно исключать ситуации, когда предполагаемые к проведению работы могут сказаться на конструктивных и других характеристиках надежности и безопасности объектов. Проект капремонта доходного дома Бройдо в Хамовниках предусматривает работы, необходимые для поддержания здания в эксплуатационном состоянии без изменения элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия, – отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Проектные решения предусматривают расчистку фасадов, воссоздание штукатурного слоя и окраску стен. Архитектурно-лепной декор здания очистят от трудноудаляемых красок, недостающие фрагменты заново отольют по подлинным деталям, а полностью утраченные элементы воссоздадут по историческим данным.

Керамическую облицовку вручную расчистят от загрязнений, поврежденные плитки отреставрируют с докомпоновкой сколов, полностью утраченные воссоздадут. Белокаменный цоколь здания расчистят от загрязнений и красок и покроют специальными защитными составами.

Также специалисты разберут дверные полотна входной парадной двери, воссоздадут историческую дубовую дверную коробку, остекленные двери и фурнитуру. Оконные коробки и фурнитуру в подъездах также воссоздадут по историческим данным, при этом остекление переплетов будет соответствовать изначальной конфигурации.

Кровельное покрытие здания и водосток полностью поменяют с сохранением существующей конфигурации, металлические ограждения на крыше обработают антикоррозийными составами и покрасят. На балконах заменят цементно-песчаную стяжку, проведут гидроизоляцию, установят отливы.