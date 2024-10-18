Владимир Ефимов: На Остоженке отреставрируют доходный дом Бройдо
Согласован проект капитального ремонта с проведением работ по сохранению объекта культурного наследия в Хамовниках. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
— В центре Москвы проведут капитальный ремонт четырехэтажного жилого здания начала ХХ века — доходного дома Бройдо. Здание по адресу: улица Остоженка, дом 20, является выявленным объектом культурного наследия. Проект предусматривает ремонтные и реставрационные работы на фасадах, балконах и в подъездах, — рассказал Владимир Ефимов.
Бывший доходный дом был построен в 1902 году по заказу Германа Ефимовича и Анжелики Гастовны Бройдо, владельцев компании по выкупу участков и строительству на них домов для последующей перепродажи. Автором проекта стал архитектор Николай Жерихов. Здание построено в стиле раннего модерна и украшено лепным и кованым декором.
— При ремонте и реставрации исторических зданий важно исключать ситуации, когда предполагаемые к проведению работы могут сказаться на конструктивных и других характеристиках надежности и безопасности объектов. Проект капремонта доходного дома Бройдо в Хамовниках предусматривает работы, необходимые для поддержания здания в эксплуатационном состоянии без изменения элементов, составляющих предмет охраны объекта культурного наследия, – отметил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.
Проектные решения предусматривают расчистку фасадов, воссоздание штукатурного слоя и окраску стен. Архитектурно-лепной декор здания очистят от трудноудаляемых красок, недостающие фрагменты заново отольют по подлинным деталям, а полностью утраченные элементы воссоздадут по историческим данным.
Керамическую облицовку вручную расчистят от загрязнений, поврежденные плитки отреставрируют с докомпоновкой сколов, полностью утраченные воссоздадут. Белокаменный цоколь здания расчистят от загрязнений и красок и покроют специальными защитными составами.
Также специалисты разберут дверные полотна входной парадной двери, воссоздадут историческую дубовую дверную коробку, остекленные двери и фурнитуру. Оконные коробки и фурнитуру в подъездах также воссоздадут по историческим данным, при этом остекление переплетов будет соответствовать изначальной конфигурации.
Кровельное покрытие здания и водосток полностью поменяют с сохранением существующей конфигурации, металлические ограждения на крыше обработают антикоррозийными составами и покрасят. На балконах заменят цементно-песчаную стяжку, проведут гидроизоляцию, установят отливы.
— За время реализации столичной программы капитального ремонта жилого фонда привели в порядок более 110 домов в стиле модерн. Одна из важнейших задач для нас — сохранение истории и архитектурного наследия, каждый новый проект – это шаг к тому, чтобы вернуть уникальный облик нашей столицы. Для достижения наилучших результатов мы используем современные технологии, такие как лазерное сканирование и 3D-моделирование, для восстановления архитектурных элементов и лепного декора. Эти подходы позволяют существенно ускорить процесс работ и гарантируют высокую точность в воссоздании деталей. Мы уверены, что каждое восстановленное здание станет ярким свидетельством нашего уважения и бережного отношения к истории и архитектуре, — отметил начальник управления реализации проектных решений ФКР Москвы Олег Дегтев.