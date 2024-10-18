Москвичам рассказали о погоде в выходные

В предстоящие выходные, 19 и 20 октября, в Москве и области ожидаются новые заморозки. Об этом сообщает kp.ru.

Так, по данным Гидрометцентра России, в ночь на субботу температура воздуха опустится до -5°C. Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова допустила, что утром в субботу также может наблюдаться туман. По ее словам, в выходные жителей и гостей столичного региона также ждут яркое солнце и потепление. Дневная температура будет находиться в пределах +8…+10°C, осадки не ожидаются.

«Автомобилистам спешить со сменой резины не стоит. Дороги в Подмосковье будут сухими, и средняя суточная температура не ниже +5°C. Дачники спокойно смогут завершить осенние работы. И розам до конца октября не потребуется утепление», — добавила Позднякова.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус до этого говорил, что ночь на 18 октября в Москве стала самой холодной с начала осени. По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, минимальная температура воздуха в Москве составила -2,0°C. Леус отметил, что по итогам прошедшей ночи в отдельных районах столичного региона образовались очаги туманов.