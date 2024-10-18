Собянин назвал самые популярные бесплатные экскурсии по Москве

В прошлом году в Москве прошло более 680 бесплатных экскурсий. Их посетили свыше 15,5 тысячи человек. К началу октября этого года в столице провели уже более 900 бесплатных экскурсий. К ним присоединились более 23,7 тысячи участников. О главных проектах, предлагающих городские экскурсии, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

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«Богатейшие музейные собрания, многообразие культурных объектов, интереснейшие пешеходные маршруты и даже высокотехнологичные производства — все это притягивает туристов не только в период праздников и отпусков, но и в межсезонье. Поэтому город продолжает развивать проекты бесплатных экскурсий и посещений объектов культуры», — написал Мэр Москвы.

В числе популярных проектов ежеквартальные акции «День без турникетов», ежемесячные «Открой#Моспром», «Московская музейная неделя» и «Московские истории», которые проходят дважды в год.

«Московские истории» и Московская музейная неделя

В акции «Московские истории», прошедшей в сентябре, приняли участие почти 300 опытных гидов. Они провели более 500 экскурсий на 76 площадках для 15 тысяч посетителей. Горожане и гости столицы побывали в Музее гаража особого назначения ФСО России, Российском академическом молодежном театре и фильмофонде «Москино», Музее спорта, Музее Зеленограда (филиале музейного объединения «Музей Москвы») и других.

В рамках акции экскурсанты посетили и необычные места. В их числе, например, центр AZ/ART в историческом здании XVII века на Маросейке, музей Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова и центр современного пятиборья.

Самыми популярными стали посещение Останкинской башни, обзорная экскурсия на двухэтажном автобусе с аудиогидом, экскурсия в Московском зоопарке «Животный мир разных континентов», а также экскурсия «В поисках Красных ворот» — пешеходная прогулка по старинному району за Красными Воротами между двух бывших царских дорог (сейчас — Новой и Старой Басманными улицами).

«Московская музейная неделя объединяет около 100 городских музеев. Благодаря акции москвичи и гости столицы имеют возможность посещать разные музеи бесплатно в один из дней каждой третьей недели месяца», — отметил Сергей Собянин.

Особой популярностью пользуются Московский государственный объединенный музей-заповедник, музей-заповедник «Царицыно», музей-заповедник «Останкино и Кусково», Государственный музей А.С. Пушкина и Государственный Дарвиновский музей.

В этом месяце Московская музейная неделя проходит с 14 по 20 октября, до конца года акцию проведут еще дважды: с 11 по 17 ноября и с 9 по 15 декабря. Оформить бесплатный электронный билет можно на сайтах музеев или на портале mos.ru.

Проекты «Открой#Моспром» и «День без турникетов»

Не уменьшается интерес горожан и к экскурсиям проекта «Открой#Моспром». С начала года количество его участников увеличилось до 16 миллионов человек.

На экскурсии гостей приглашают более 130 фабрик и заводов пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности. В этом году к проекту присоединилось еще пять производств. В их числе предприятие по выпуску дорожных знаков, ограждений и светофоров «АИР Магистраль» и компания по изготовлению высокотехнологичных полимерных материалов «Сибур полилаб».

Популярны среди участников проекта экскурсии по инновационным производственным площадкам. Это заводы по выпуску микроэлектроники «Микрон» и «Ангстрем» и электроники для автотранспорта «Итэлма», а также компании по выпуску медизделий «Медплант», «Хирана+» и другие.

«Некоторые фабрики и заводы находятся в районах, удаленных от центра, поэтому проект позволяет многим москвичам по-новому взглянуть на родной город», — подчеркнул Мэр Москвы.

Так, экскурсанты активно посещают инновационный комбинат модульного домостроения “МонАрх” и Щербинский лифтостроительный завод, которые находятся в ТиНАО.

Большой интерес вызывают и экскурсии на предприятия пищевой промышленности. В числе самых популярных — посещение кондитерского концерна «Бабаевский». Там участников проекта знакомят с процессом производства, проводят мастер-классы по изготовлению конфет. На экскурсии в Научно-исследовательском институте хлебопекарной промышленности можно узнать интересные факты об изготовлении хлеба и его отправке в космос, а на заводе «Френчкисс» — о ручном приготовлении сладостей с оригинальными вкусами.

Акция «День без турникетов» стала отправной точкой в популяризации инновационных городских предприятий и производств среди москвичей и гостей столицы.

«С 2012 года было проведено более 6,5 тысячи экскурсий, а их участниками стали свыше 435 тысяч человек. Туристы и горожане могут почувствовать пульс высокотехнологичного бизнеса столицы — познакомиться с производством роботов, ассистивных устройств, полимерных материалов, а также компаниями сферы ИТ, промышленного дизайна и сервиса», — рассказал Сергей Собянин.

В 2024 году к проекту присоединилось 112 компаний-участников. Из них 60 процентов составили представители сферы высоких технологий — «Росатом — аддитивные технологии», PIX Robotics, «Кибер Моторика», инженерный центр «Икар», лаборатория «СимургФарм», ПАО «МГТС» и другие. Следующая акция «День без турникетов» пройдет в начале декабря.

Музеи столичных театров

Активно присоединяются к проведению экскурсий и столичные театры. Так, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина приглашает на экскурсию «Волшебный мир кулис», где можно познакомиться со сценой и закулисьем, рассмотреть фотовыставку и даже примерить костюмы.

В Театре Терезы Дуровой проведение экскурсий всегда событие. Они проходят нечасто и бывают приурочены к акциям, например к «Ночи театров» или «Ночи искусств». Регистрация на такие мероприятия обычно завершается в первые минуты после открытия записи.

Интересную программу предлагает и Московский театр кукол. Для гостей проводят мастер-классы, где каждый желающий может узнать о технике работы артистов с куклой и попробовать себя в роли кукольника.

Кроме того, во многих столичных театрах работают собственные музеи. Их зрители могут посетить перед представлением или во время антракта. Например, в музее «Современника» хранятся протоколы обсуждений спектаклей и заседаний художественного совета, экземпляры пьес, афиши и программки всех спектаклей театра с 1956 года. А в музее театра «Уголок дедушки Дурова» можно увидеть первоначальный вариант аттракциона «Мышиная железная дорога».

Приглашает гостей и Московский академический музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко (МАМТ). Постоянной экспозиции в его музее нет, зато выставки здесь обновляют до пяти раз в год. До конца октября, например, можно посетить выставку «Главный балетмейстер», посвященную 120-летию со дня рождения культового хореографа ХХ века Владимира Бурмейстера. За 30 лет работы в театре он превратил скромный по возможностям экспериментальный коллектив в профессиональную балетную труппу мирового уровня. На выставке представлены оригинальные костюмы середины прошлого века, эскизы, фотографии и видеозаписи премьер легендарных спектаклей балетмейстера из архивов МАМТ, Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, парижской Гранд-опера, Английского национального балета, а также из фондов Театрального музея имени А.А. Бахрушина, Музея театрального и музыкального искусства, Музея кино.