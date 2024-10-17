В Москве завершили благоустройство набережных реки Яузы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о завершении основных работ по благоустройству набережных реки Яузы.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Telegram-канал мэра.
По словам главы города, в порядок привели более 20 км территорий.
«Изменив схемы движения на большей части набережных, мы сумели создать современное общественное пространство. Также значительно увеличили пропускную способность Подгорской и частично Устьинской набережных, организовав двустороннее движение», — написал мэр.
Он также отметил, что в перспективе вдоль набережных высадят более 600 деревьев.
Ранее сообщалось, что обновлённый Царицынский рынок столицы принял 1,6 млн посетителей за год.