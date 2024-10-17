В Москве пройдет ярмарка современного искусства Cosmoscow

С 25 по 27 октября 2024 года в Москве пройдет 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow. Она состоится на новой выставочной площадке «Тимирязев Центр» (Верхняя аллея, 8). Генеральный партнер мероприятия —ПАО Сбербанк.

© nsn.fm

Выставочная площадь составит 18 тысяч «квадратов». Экспозиция будет представлена в секциях «База», «Контур», «Тираж», «Дизайн», «Цифра» и «Сообщества».

Членами Экспертного совета в 2024 году выступили: основательница Cosmoscow Маргарита Пушкина, основатель галереи XL Елена Селина, искусствовед Ирина Горлова и другие эксперты. На ярмарке будут представлены свыше 1500 произведений современного искусства от 83 галерей из России и других стран мира.