Власти Москвы назвали ключевой фактор роста производительности труда

Переход к активной автоматизации и цифровизации производств является одним из ключевых факторов дальнейшего увеличения производительности труда предприятий и сохранения высоких темпов роста экономики в условиях постоянно растущей потребности экономики в трудовых ресурсах.

Об этом заявила заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на пленарной сессии VI федерального форума «Производительность 360».

— Растущая экономика требует значительного роста кадров. На сегодняшний день только в Москве дефицит кадров составляет порядка 500 тысяч человек. В условиях сложившейся демографической ситуации и структурной перестройки экономики нехватка кадров может стать ключевым ограничением экономического роста, поэтому нужны решения, которые дадут эффект уже сегодня, — рассказала Мария Багреева.

Одним из таких решений является национальный проект «Производительность труда».

— С начала 2022 года к нацпроекту “Производительность труда” присоединились 419 московских компаний, из которых 263 завершили пилотный этап реализации проекта с высоким результатом: благодаря инструментам бережливых технологий производительность труда на предприятиях выросла в среднем на 40 процентов, а совокупный экономический эффект составил порядка 9 миллиардов рублей. Сейчас многие компании продолжают распространять полученный опыт на другие направления работы и процессы. Участие предприятий в нацпроекте не требует дополнительных финансовых затрат от компаний, при этом высвобождаются ресурсы для дальнейшего развития, — добавила заместитель мэра.

Возможности бережливых технологий не безграничны, и для дальнейшего роста производительности труда и повышения эффективности работы предприятиям необходимо вкладывать средства, высвобожденные благодаря нацпроекту, в технологическое развитие, цифровизацию и автоматизацию производства и других бизнес-процессов, отметила Мария Багреева. Такая работа уже ведется на предприятиях отдельных участников национального проекта: благодаря внедрению новых технологичных решений они уже смогли добиться дополнительного роста производительности труда.

— Для продолжения роста и решения проблемы с нехваткой кадров важно, чтобы с направлением по повышению производительности труда были синхронизированы иные национальные и федеральные проекты, направленные на доступность средств производства и разработку необходимых технологических решений. Ключевой задачей на 2025–2030 годы для новых национальных проектов является повышение доступности средств автоматизации для предприятий, а конкретно — для проекта по производительности труда: увеличение числа проектов по повышению производительности труда с внедрением цифровых решений, — подчеркнула Мария Багреева.

Важность внедрения ИТ-решений в отстроенные производственные процессы для достижения максимального эффекта для производства также отметил Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников в ходе выступления на пленарной сессии.