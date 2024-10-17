На mos.ru началось тестирование обновленного дизайна главной страницы

На портале mos.ru обновился дизайн главной страницы, который теперь позволяет разместить еще больше актуальной информации о Москве. Здесь можно найти новости о завершении благоустройства набережных, строительстве новых больниц и поликлиник, а также сведения о мерах поддержки бизнеса и помощи участникам специальной военной операции.

© Вечерняя Москва

Обновленный дизайн улучшил удобство использования сервисов и услуг, таких как «Мои платежи», «Электронный дневник», «Запись в кружки», «Запись к врачу» и многие другие.

Теперь главные проекты, такие как «Ваша новая поликлиника», «Цифровая безопасность», «Как сделать учебу интереснее», стали более доступными. Кроме того, пользователи смогут быстрее узнавать о новшествах в своем районе благодаря блоку спецпроекта «Мой район» и о площадках популярных городских фестивалей.

На главной странице теперь можно сразу увидеть актуальные события в афише, легко подобрать нужное мероприятие с помощью удобного фильтра и сразу приобрести билеты.

— Обновленная версия главной страницы построена таким образом, чтобы каждый мог легко ориентироваться на портале. На mos.ru можно найти не только информацию по нужному вопросу, но и сразу получить все необходимые инструкции, сервисы, данные, документы и услуги по каждому направлению, — говорится на официальном сайте мэра Москвы.

Художники программы «Искусство в метро» создадут дизайн тематических карт «Тройка» к Новому году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.