В честь актера Мадянова предложили назвать улицу в Москве

Общественное движение «Зов народа» предложило назвать улицу в Москве в честь умершего актера Романа Мадянова. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Активисты направили соответствующее предложение в Министерство культуры РФ. По мнению общественников, это увековечит образ артиста, который обрел огромную популярность у российских зрителей.

Напомним, что Мадянов скончался 25 сентября в своем доме в поселке Ромашкино Раменского городского округа в возрасте 62 лет. СМИ сообщали, что у него было злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. Последние несколько недель родные артиста готовились к его смерти, поскольку врачи признали состояние Мадянова безнадежным и назначили ему паллиативное лечение.

Мадянова похоронили на кладбище в селе Малахово 27 сентября. Прощание с артистом проходило в храме Архангела Михаила в подмосковных Бронницах