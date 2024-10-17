В Москве с 1 по 31 декабря пройдет зимний музыкальный фестиваль "Зарядье"

Третий Московский зимний музыкальный фестиваль "Зарядье", свои программы на котором представят более 20 оркестровых, хоровых и хореографических коллективов, пройдет в столице с 1 по 31 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"Посетителей фестиваля ждет больше 30 концертов. Также горожане и туристы смогут увидеть оперные и балетные постановки", - приводятся в сообщении слова заммэра столицы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что часть мероприятий будет посвящена творчеству композитора Петра Ильича Чайковского. Его Концерт №2 для фортепиано с оркестром жители и гости столицы услышат в исполнении заслуженного артиста России пианиста Бориса Березовского и Московского государственного симфонического оркестра. После этого прозвучит Симфония №1 "Зимние грезы". Отдельная программа будет организована для юных посетителей - пройдут концерты детских хоров, семейные спектакли "Волшебная одиссея: путешествие оркестра в созвездии Большой валторны" и "Снежная королева".

Впервые на сцену Московского концертного зала "Зарядье" выйдет пианист Александр Романовский. Он выступит вместе с Национальным филармоническим оркестром России под руководством народного артиста СССР Владимира Спивакова. Также запланированы балеты на музыку отечественных и зарубежных композиторов.