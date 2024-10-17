Синоптик сообщил об образовании радиационного тумана в Москве

Радиационный туман наблюдается в Москве в четверг, видимость в Шереметьево ухудшилась до 500 м.

Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Туман [в четверг в Москве] образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара", - написал он в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что из-за этого явления в Шереметьево видимость ухудшалась до 500 м, во Внуково - 300 м.

По его словам, туман рассеется через 2-3 часа после восхода солнца.

Радиационный туман связан с понижением температуры там, где находится влажный воздух. Конденсат образует туман, который не имеет отношения к радиации и не представляет опасности для здоровья людей.