В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Правительство Москвы приняло решение усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса, прежде всего, со стороны частных инвесторов и перевозчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

"В соответствии с постановлением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, перевозчики отходов будут обязаны оснащать самосвалы трекерами GPS / "Глонас" и датчиками контроля состояния кузова с передачей данных в АИС (автоматизированную информационную систему - прим. ТАСС) "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов" (АИС "ОССиГ"). Требования к используемой аппаратуре будут установлены профильными органами исполнительной власти города Москвы", - значится в сообщении.

Кроме того, постановление предусматривает возможность осуществления контроля перемещения строительных отходов с использованием дорожных камер Интеллектуальной транспортной системы Москвы.