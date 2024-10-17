В Москве усилят контроль за вывозом строительных отходов

Правительство Москвы приняло решение усилить контроль за вывозом отходов строительства и сноса, прежде всего, со стороны частных инвесторов и перевозчиков.
Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
"В соответствии с постановлением, подписанным мэром Москвы Сергеем Собяниным, перевозчики отходов будут обязаны оснащать самосвалы трекерами GPS / "Глонас" и датчиками контроля состояния кузова с передачей данных в АИС (автоматизированную информационную систему - прим. ТАСС) "Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов" (АИС "ОССиГ"). Требования к используемой аппаратуре будут установлены профильными органами исполнительной власти города Москвы", - значится в сообщении.
Кроме того, постановление предусматривает возможность осуществления контроля перемещения строительных отходов с использованием дорожных камер Интеллектуальной транспортной системы Москвы.
"Принятые решения повысят прозрачность процессов вывоза отходов строительства и сноса, снизят вероятность нарушений в этой сфере и будут способствовать улучшению экологической ситуации в Москве и сопредельных регионах Центрального федерального округа", - пояснили в мэрии.