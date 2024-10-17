Москву окутал «радиационный» туман

На Москву опустился «радиационный туман». Об этом сообщил в своем Telegram-канале синоптик телеведущий и метеоролог Евгений Тишковец.

По словам специалиста, туман образовался за счет ночного радиационного выхолаживания приземного слоя воздуха в условиях ясного неба, штиля и конденсации водяного пара.

Видимость в Шереметьево ухудшилась до 500 метров, во Внуково — до 300 метров. Туман рассеялся через 2-3 часа после восхода солнца.

Ранее сообщалось, что в Москве прошел пик похолодания, теперь температура воздуха постепенно повысится. В Москве воздух прогреется до 6-8 градусов, а в области — до 4-9 градусов.