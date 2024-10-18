Синоптик порадовал москвичей прогнозом на грядущие выходные

В Москве установится теплая и солнечная погода в предстоящие выходные дни, рассказал NEWS.ru руководитель прогностического центра «МETEO» Александр Шувалов. По его словам, в дневные часы температура воздуха поднимется до 10–12 градусов тепла. Синоптик также добавил, что в ближайшие пять дней в столице не прогнозируется осадков.

В выходные в Москве будет солнечная тихая погода без сильного ветра и с высоким давлением. В ночь на субботу, 19 октября, еще будут небольшие заморозки до минус 1–2 градусов, но в воскресенье, 20 октября, столбики термометров уже поднимутся до плюсовых значений. В дневные часы в субботу температура воздуха составит 8–9 градусов тепла, в воскресенье и первой половине следующей недели — прекрасные 10–12 градусов тепла. В целом в ближайшие пять-шесть дней в Москве будет только антициклональная погода, а это значит, что осадков не предвидится, — рассказал Шувалов.

Ранее синоптик Евгений Тишковец рассказал, что зима 2024 года в Москве ожидается достаточно мягкой и теплой. По его словам, в декабре будет в среднем на 3 градуса выше нормы, в январе — на 5–7 градусов выше нормы, в феврале — на 1–2 градуса выше нормы.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра РФ Анатолий Цыганков ранее заявил, что на северо-западе Европейской России на следующей неделе возможны осадки в виде дождя и мокрого снега, местами ожидается сильный ветер. Он подчеркнул, что непогода настигнет Санкт-Петербург, Ленинградскую, Мурманскую и Архангельскую области, а также север Республики Коми и Ненецкий автономный округ.