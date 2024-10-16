Интервалы движения на фиолетовой ветке метро Москвы были увеличены

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Интервалы движения поездов на участке Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена были увеличены из-за человека на пути. Об этом сообщается в Telegram-канале московского департамента транспорта.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути", - сказано в сообщении.

Позднее в департаменте транспорта города сообщили о возобновлении движения.

"Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) в графике", - значится в сообщении.

В новость были внесены изменения (17:33 мск) - добавена информация о восстановлении движения.