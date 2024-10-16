Интервалы движение поездов в метро Москвы увеличены из-за человека на путях

Человек упал на железнодорожные пути на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии столичного метрополитена. Об этом в среду, 16 октября, сообщили в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

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— На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) временно увеличены интервалы движения из-за человека на пути, — рассказали в официальном Telegram-канале ведомства.

Состояние упавшего на рельсы человека неизвестно. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Других подробностей по факту произошедшего не приводится.

Ранее мужчина упал на рельсы на станции столичного метрополитена «Нагатинский затон». Официального подтверждения падению мужчины на рельсы в столичном метрополитене не было. Также аналогичная ситуация произошла на восточном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути.