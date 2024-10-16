В Москве заметили редкого для столицы рогатого жаворонка

Редкого для Москвы рогатого жаворонка обнаружили в Битцевском лесу, сообщается в Telegram-канале столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"Знаменательное событие произошло в орнитологическом сообществе Москвы <...>. Наш друг, бердвотчер Дарья Антонова, обнаружила в Битцевском лесу рогатого жаворонка. Это редкий пролетный вид для столицы <...>. Небольшая птица привлекает внимание характерными "рожками" - удлиненными черными перьями по бокам темени", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в России птица обитает на территории северных регионов. Вероятно, погодные условия заставили ее прервать свой перелет в южном направлении и осмотреть московские ландшафты. По размеру рогатый жаворонок немного крупнее воробья, отличается стройным телосложением, относительно длинным хвостом и короткими ногами. Часто держится на земле и при беспокойстве не сразу взлетает, предпочитая затаиваться.

В 2018 году ученые извлекли из сибирской вечной мерзлоты останки рогатого жаворонка. Этот вид жил там еще в середине последнего ледникового периода, добавляется в сообщении.