«Москва задает тренд»: эксперт оценила использование земель по КРТ

Москва продолжает планомерно развиваться, о чем говорит эффективное использование земельных участков по программе Комплексного развития территорий (КРТ).

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Об этом рассказала генеральный директор архитектурного бюро «Мастер’c План» Юлия Зубарик.

— Москва успешно задает тренд по вовлечению в оборот земель под промышленными зданиями. На месте неэффективно используемых земельных участков появляются новые жилые кварталы с современной инфраструктурой и благоустройством, — отметила эксперт.

По словам специалиста, в рамках КРТ на сегодняшний день в столице на разных стадиях проработки находятся 236 проектов, суммарно занимающих 3,1 тысячи гектар, и воплощение в жизнь которых позволит создать 763 тысячи рабочих мест. Зубарик обратила внимание на то, что общественная жизнь из центра постепенно равномерно распределяется по другим частям города. Так, на месте бывших промзон и около спальных районов возводят полноценные общественно-деловые кварталы.

В качестве отличного примера специалист отметила проект в районе Щукино, о котором рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. На двух участках нежилой застройки возведут 63 тысяч квадратных метра недвижимости общественно-делового назначения, где также появятся новые рабочие места. Аналогичную роль в развитии Москвы играет и проект КРТ «Южный порт», в разработке которого участвует архитектурно-градостроительное бюро «Мастер’c План».

— На территории бывшей промзоны будет сформирован центр общегородского значения с культурными учреждениями, деловым центром, уникальной многокилометровой набережной и высококачественной городской средой, — резюмировала Зубарик.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о развитии гостиничной инфраструктуры столицы в рамках КРТ.