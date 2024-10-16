В московском кинокластере будут востребованы изобретения в области киносъемок

Инновационные изобретения в сфере киносъемок и медиаконтента будут востребованы в московском кинокластере.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2024.

"В московском кинокластере работают все ведущие кинокомпании нашей страны, все телевизионные каналы <...> поэтому ваши изобретения, инновационные изобретения в области съемок кино, фильмов или медиаконтента, конечно, будут ими востребованы. Надо пробиваться, предлагать свои изобретения <...>, если это изобретение достойно, я думаю, что оно найдет применение", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что в Москве создается необходимая инфраструктура для изобретателей - огромные технопарки, в которых работают десятки тысяч молодых людей, которые организовывают там компании и делают продукт, который нужен на рынке. Помимо этого есть венчурные фонды, которые поддерживают изобретение, а также небольшие инновационные предприятия в университетах - это та среда, которая работает на развитие инновационной деятельности в столице.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.