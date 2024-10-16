Синоптик пообещал теплую и солнечную погоду в Москве на выходных

В выходные в Москве будет достаточно теплая погода без осадков. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

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По его словам, с пятницы и в течение всех предстоящих выходных погода в Москве будет определяться влиянием антициклона, поэтому будет достаточно тепло и солнечно. Первая волна потепления начнется в пятницу.

— Ожидается хорошая погода с переменной облачностью. Москвичи будут часто видеть солнце. 18 октября максимальная температура воздуха днем составит плюс 6–8 градусов. Ночью в последний будний день ожидается от нуля до 2 градусов тепла. Осадков не будет. Ветер переменных направлений по силе до шести метров в секунду. Атмосферное давление вырастет до 762 миллиметров ртутного столба, — поделился прогнозом специалист.

Синоптик пообещал, что в субботу в столице потеплеет еще сильнее.

— В Москве 19 октября днем ожидается до 10 градусов тепла. В ночные часы — от минус одного до плюс одного. Снова без осадков. Ветер будет северо-западный по силе 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление начнет постепенно снижаться, в субботу ожидается 758 миллиметров ртутного столба, — сообщил Ильин.

В воскресенье, 20 октября, также ожидается достаточно теплая погода без осадков, добавил специалист.

— В воскресенье днем в столице будет 8–10 градусов тепла, а ночью — от нуля до плюс пяти. Осадков не ожидается, ветер останется северо-западного направления по силе 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление упадет сильнее, чем в субботу, — до 757 миллиметров ртутного столба, — заключил собеседник «ВМ».

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