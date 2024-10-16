Для белого медведя в Московском зоопарке сделали вольер с бассейном и горкой

Просторный вольер с бассейном и снежной горкой подготовили в Московском зоопарке для белого медведя Терпея, приехавшего из Казани в рамках программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных".

Об этом сообщила в своем Telegram-канале гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

"Для мишки в Московском зоопарке подготовили и оборудовали вольер, в котором есть несколько внутренних кондиционируемых помещений, а также просторный уличный вольер с бассейном и снежной горкой, где он сможет проводить время после завершения периода карантина. Сейчас он находится во внутреннем вольере, осваивается на новом месте и уже демонстрирует хороший аппетит", - написала она.

Акулова отметила, что медведь получает особый сбалансированный рацион для возрастных животных, который включает живую рыбу, овощи, фрукты, сезонные ягоды, рыбий жир и витаминно-минеральные добавки. Специалисты внимательно следят за его состоянием здоровья и обеспечивают круглосуточный уход. Терпей стал первым участником программы "Благополучие пожилых и беспомощных животных", инициированной на ежегодной конференции Союза зоопарков и аквариумов России (СОЗАР), добавила она.

Как сообщалось, Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение из Казани в Московский зоопарк белого медведя Терпея. Медведь жил в зооботаническом саду Казани временно, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер.

В казанском зооботаническом саду белый медведь Терпей появился в конце 2019 года. Планировалось, что здесь он проведет пару лет. В 2023 году в соцсетях и СМИ появились сообщения, что он содержится в неудовлетворительных условиях. Прокуратура Татарстана организовала проверку, по итогам которой сообщала, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствует установленным требованиям.