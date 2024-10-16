В московском районе Хорошево-Мневники возведут жилье по реновации

Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Хорошёво-Мнёвниках возведут жильё по реновации по проектам комплексного развития территорий (КРТ).

Об этом сообщает НСН.

«Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 га по адресу: улица Паршина, владение 2», — сказал чиновник.

Он также отметил, что возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города рассчитано на ближайшие пять лет.

Инвестиции в проект составят 7,7 млрд рублей.

Реализация проектов позволит создать 80 рабочих мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трёх лет в столице построят 7 млн кв. м жилья по программе реновации.