В московском районе Хорошево-Мневники возведут жилье по реновации
Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов заявил, что в Хорошёво-Мнёвниках возведут жильё по реновации по проектам комплексного развития территорий (КРТ).
Об этом сообщает НСН.
«Оператор КРТ реорганизует участок площадью 1,11 га по адресу: улица Паршина, владение 2», — сказал чиновник.
Он также отметил, что возведение жилья для участников программы реновации и других нужд города рассчитано на ближайшие пять лет.
Инвестиции в проект составят 7,7 млрд рублей.
Реализация проектов позволит создать 80 рабочих мест.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в течение трёх лет в столице построят 7 млн кв. м жилья по программе реновации.