Для кинопарка "Москино" создали аудиогид с голосом Сергея Бурунова

Экскурсия по самым интересным локациям кинопарка "Москино" с аудиогидом, записанным российским актером театра и кино Сергеем Буруновым, стала доступна для посетителей кинопарка.

Об этом сообщили в пресс-службе Московского кинокластера.

"Гости кинопарка смогут совершить путешествие по временам и эпохам, посетив экскурсию "Кинопрогулка" <...>. Вместе с голосом Сергея Бурунова, в зависимости от графика съемок в кинопарке, посетители смогут побывать на локациях "Уездный город", "Питерский бар", "Ковбойский городок", "Улицы Берлина", "Москва 40-х", "Соборная площадь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экскурсия пройдет в пешеходном формате, аудиогид расскажет участникам секреты создания декораций, какие проекты в них были сняты и тонкости кинопроизводства в кинопарке "Москино". Экскурсии будут проходить круглогодично по расписанию, длительность составит 1 час 30 минут, они подойдут для взрослых и детей от 10 лет.

В августе 2019 года по итогам встречи с кинематографистами мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о создании кинопарка "Москино" - комплекса натурных площадок и других некапитальных объектов для съемок фильмов. Для него были подобраны земельные участки в поселении Краснопахорском Троицкого округа. В первой очереди парка построены действующие декорации старой Москвы, старого Петербурга, вокзала, аэропорта, русской деревни и другие. Всего на территории площадью 180 га построено 18 натурных площадок, 4 павильона и 6 объектов инфраструктуры.