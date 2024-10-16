Собянин заявил, что московские школы входят в пятерку лучших в мире

Столичные школы входят в пятерку лучших в мире, уступая лишь Китаю, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

Мэр отметил, что лучшее образование для всех жителей Москвы - это лозунг, который столичные власти поставили с самого начала. Для этого в городе провели полную реструктуризацию образования, создали мощные образовательные комплексы, которые способны дать ребенку в любом районе качественное образование.

"Сегодня московские школы находятся в топ-5 школ мира, уступая в основном китайским школам, но у них там своя специфика", - сказал Собянин.

Он отметил, что в Европе практически нет ни одной страны, которая конкурировала бы с московским образованием.

"Продолжая тему с высокими технологиями, искусственным интеллектом, в Москве реализуется 90% крупнейших мировых проектов в этой области", - добавил Собянин.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 проходит в Сочи с 16 по 18 октября на федеральной территории Сириус.