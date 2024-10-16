Собянин рассказал, что помогло избежать транспортного коллапса в Москве

Создание новых рабочих мест в спальных районах города помогло избежать транспортного коллапса в столице.

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Об этом в среду, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе выступления на Форуме инновационных финансовых технологий.

— Очень важно было понимать, что люди, которые приезжают в центр города на работу и уезжают, — основное место работы за Третьим транспортным кольцом — создают гигантские потоки встречные, даже не встречные, а в одном направлении. Поэтому старались создавать рабочие места не только в центре, но и в так называемых спальных районах, — рассказал он.

По словам главы города, ситуация с транспортом улучшилась почти во всех районах. Он добавил, что радикальных изменений пока что нет, но обстановка улучшилась. Жители столицы могут позволить себе спокойно жить и развиваться рядом со своим местом проживания, пишет агентство городских новостей «Москва».

В едином центре поддержки состоялся марафон трудоустройства и развития карьеры для ветеранов специальной военной операции, завершивших службу. С кандидатами работают специалисты по организации собственного дела, менеджеры по взаимодействию с работодателями, консультанты по карьере и обучению.

До этого Собянин сообщил, что социальные расходы составят половину бюджета столицы в 2025 году.