Собянин: Программа реновации жилья в Москве будет постоянной

Столичные власти приняли решение сделать программу реновации постоянной, чтобы продолжить обеспечивать горожан комфортным и современным жильем. Об этом в среду, 16 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

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По словам главы города, некоторые люди ошибочно полагают, что программа полностью финансируется из бюджета за счет налогоплательщиков. Однако на деле, согласно текущим расчетам, к 2032 году проект начнет самоокупаться. Мэр Москвы отметил, что все бюджетные расходы будут компенсироваться благодаря продаже дополнительной недвижимости, которая будет создаваться в рамках реновации.

— Соцкультбыт, инфраструктура, конечно, будет строиться за счет бюджета, но это обычная история, мы всегда строим в основном за счет бюджетных ресурсов, — передает слова Собянина агентство «Москва».

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что с начала реализации программы реновации в Западном административном округе столицы под заселение передали 39 новостроек. К переселению в них приступили жители 151 старого дома, свыше 100 из которых полностью расселены.