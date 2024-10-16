В Москве введут 259 километров дорог в 2025 — 2027 годах

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2025 — 2027 годах в столице запланировано построить 259 км дорог.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

В частности, в рамках адресной инвестиционной программы города за данный период собираются завершить соединения южного направления Московского скоростного диаметра и автомобильной дороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.

По словам Собянина, также возведут новый мост через Москву-реку и благоустроят ряд набережных.

Ранее сообщалось, что в строительстве объектов Московского метрополитена заняты около 11 тыс. человек.