Белого медведя Терпея перевезли в Московский зоопарк

Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение из Казани в Московский зоопарк белого медведя Терпея.

Об этом сообщила руководитель ведомства Светлана Радионова в Telegram-канале.

"Медведь Терпей переехал в Москву. Росприроднадзор выдал разрешение на перемещение краснокнижного животного в Московский зоопарк. Вопрос держу на контроле с того момента, как в службу начали поступать просьбы общественников: ко мне на прием приходили активисты, которых беспокоило состояние хищника", - говорится в сообщении.

Она отметила, что медведь жил в зооботаническом саду Казани временно, пока в Перми, откуда его доставили, строился новый вольер.

'Чтобы сохранить популяцию белого медведя в России, важно с особой тщательностью заботиться о каждой особи. Для всех было очевидно, что Терпей стареет и требует особых условий содержания. Новый дом искали все вместе, объединив усилия Москвы, Перми, Казани. Решили, что оптимальный вариант - перевезти хищника в Московский зоопарк", - написала Радионова.

По ее словам, в зоопарке Москвы могут обеспечить специальные условия содержания возрастных животных.

"Дорогу выдержал. По заключению ветеринаров, чувствует себя хорошо. Уже обживается в новом вольере", - добавила Радионова.

В казанском зооботаническом саду белый медведь Терпей появился в конце 2019 года. Планировалось, что здесь он проведет пару лет. В 2023 году в соцсетях и СМИ появились сообщения, что он содержится в неудовлетворительных условиях. Прокуратура Татарстана организовала проверку, по итогам которой сообщала, что площадь и высота вольера, в котором содержится животное, не соответствует установленным требованиям.