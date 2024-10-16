Первый в России беспилотный трамвай проехал по улицам Москвы

Первый в России беспилотный трамвай проехал свыше 1,8 тысячи километров по улицам Москвы, сообщил в эфире Первого канала заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, трамвай не нарушил ни одного правила дорожного движения.

"За все время эксплуатации, а уже более 1800 км проехал беспилотный трамвай, ни одного нарушения правил дорожного движения не было", — подчеркнул Ликсутов.

Заммэра напомнил, что до 2030 года составлен план, который предполагает становление больше половины всех трамвайных маршрутов в Москве беспилотными. Ликсутов уточнил, что на реализацию понадобится около 5-10 лет. За этот период нужно будет подстроить все системы городского транспорта для работы в беспилотном режиме, отметил он.

В конце лета мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о завершении первого этапа испытаний первого в РФ беспилотного трамвая. В рамках второго этапа транспортное средства должен был курсировать с пассажирами на линии.

Ранее мэр Москвы дал старт началу испытаний. В сентябре беспилотный трамвай впервые перевез пассажиров. В дептрансе Москвы уточнили, что система полностью контролирует движение, остановку и открытие дверей. Водитель за пультом дополнительно следит за безопасной работой трамвая.