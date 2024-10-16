В Москве на продажу выставили два коммерческих помещения в Южнопортовом районе

В Москве на торги выставили два нежилых помещения в районе Южнопортовый. Об этом сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

© nsn.fm

Он отметил, что такие лоты представляют интерес для инвесторов, в них затем обычно открывают предприятия сферы услуг, магазины и офисы.

«Сейчас на торги по продаже выставлены сразу два помещения свободного назначения на первых этажах жилого дома в районе Южнопортовый. Площадь первого объекта составляет 161,6 квадратного метра, второго – 47,5 квадратного метра», – рассказал глава департамента.

Он также проинформировал о том, что эти объекты недвижимости обретут новых владельцев на открытых аукционах, которые пройдут 15 и 22 ноября.

Помещения расположены на улице Трофимова неподалёку от станции метро «Кожуховская». Подать заявку на участие в торгах можно будет до 6 и 13 ноября в зависимости от лота. Для участия в аукционах на электронной торговой площадке «Росэлторг» понадобиться также и усиленная квалифицированная электронная подпись.

В столице на торги выставляется различное имущество, а витриной предлагаемых объектов выступает инвестиционный портал Москвы. Сейчас принять участие в городских торгах можно дистанционно – вся процедура проходит онлайн.