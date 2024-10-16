Агрессивная змея скрылась от спасателей в московской квартире

Житель Москвы обнаружил змею в туалете своей квартиры. На место прибыли спасатели, передает 360.ru со ссылкой на источник в экстренных службах.

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Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов на Красноармейской улице. Уточняется, что змея настроена агрессивно. На данный момент пресмыкающееся скрылось в квартире, спасатели продолжают поиски.

Ранее москвич обнаружил змею на приборной панели в автомобиле каршеринга. Он вызвал сотрудников МЧС, однако к моменту из приезда на место рептилия успела скрыться. Найти ее удалось только через час. Предполагается, что это был неядовитый маисовый полоз.