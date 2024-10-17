В Москве построят свыше 1,6 млн квадратных метров промплощадей

Благодаря развитому инвестклимату в столице строятся новые и расширяются действующие производства, промышленники наращивают выпуск продукции и выходят на новые экспортные рынки.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, в рамках льготного инвестиционного кредитования в Москве построят свыше 1,6 миллиона квадратных метров новых промышленных площадей.

— По поручению Сергея Собянина с 2022 года Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства реализует программу субсидирования ставки по льготным инвесткредитам под три процента до трех миллиардов рублей на развитие производств сроком на три года. Согласно заключенным с момента действия этого инструмента договорам в столице будет построено более 1,6 миллиона квадратных метров производственных площадей, а также создано свыше 27,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал Максим Ликсутов.

Так, в городе появятся новые производства, на которых будут выпускать медицинские изделия, лекарства, продукты питания, микроэлектронику, строительные материалы и многое другое.

— Только за девять месяцев 2024 года благодаря механизму льготного инвесткредитования московские предприятия привлекли средства на строительство более 781 тысячи квадратных метров промышленных площадей, где будет создано 12,5 тысячи рабочих мест, — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Например, компания «Итэлма», производящая электронику для транспорта, сможет привлечь три миллиарда рублей для строительства нового промышленного объекта. Его площадь составит 84,6 тысячи квадратных метров. Внутри будут располагаться центры исследований и разработок, информационных технологий и электроники.

Производитель чая и специй «Еком Компани» приобрел промышленную инфраструктуру площадью почти шесть тысяч квадратных метров и более 50 единиц оборудования. На эти цели организация смогла привлечь 710 миллионов рублей. Новый объект введут в эксплуатацию во втором-третьем квартале 2025 года.

Также по программе льготного инвестиционного кредитования столичная компания «Альфа» привлекла 500 миллионов рублей. Средства пойдут на строительство нового завода по производству железобетонных конструкций и товарного бетона. Площадь объекта составит почти 14 тысяч квадратных метров. После расширения предприятие увеличит выпуск продукции, которая применяется при строительстве жилых домов и значимых социальных и инфраструктурных объектов. Когда проект будет завершен, город получит 60 рабочих мест. Завод планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году.

Фирма «Анком-мед», производящая медицинское оборудование, смогла привлечь 150 миллионов рублей на покупку производственной территории площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Благодаря этому предприятие увеличит объем выпускаемой продукции.