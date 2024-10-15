Москвичи смогут потратить призовые баллы на рыбных рынках

Рыбные рынки «Москва - на волне» в районах Митино и Косино-Ухтомский присоединились к столичной программе лояльности «Миллион призов»: теперь горожане могут тратить на этих рынках свои призовые баллы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Пользователи электронных проектов «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город» могут вернуть десять процентов от стоимости покупок на двух рыбных рынках. Эти проценты вернутся в виде городских - зеленых - баллов (не более пяти тысяч баллов на каждом из рынков).

Чтобы вернуть процент, необходимо зайти с телефона на сайт ag-vmeste.ru при оплате покупки. Вход должен быть выполнен с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого необходимо нажать на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу страницы и показать кассиру QR-код участника.

Также рыбные рынки «Москва - на волне» стали партнерами акции «#ВыбираемВместе2024 - Москва». На сайте акции покупатели могут обменять призовые (красные) баллы на скидку в тысячу рублей на покупку свежей рыбы и морепродуктов.

На рынках «Москва - на волне» можно найти рыбу и морепродукты, выловленные в Камчатском крае, Мурманской области, Якутии, Крыму и других регионах России. Также там проводят мастер-классы для детей, состязания шеф-поваров и организуют выступления музыкантов. На территории рынков работают фуд-корты и лаборатории, проверяющие качество всей реализуемой продукции.