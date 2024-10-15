Москвичи смогут потратить призовые баллы на рыбных рынках
Рыбные рынки «Москва - на волне» в районах Митино и Косино-Ухтомский присоединились к столичной программе лояльности «Миллион призов»: теперь горожане могут тратить на этих рынках свои призовые баллы. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.
Пользователи электронных проектов «Город идей», «Активный гражданин», «Электронный дом», «Город заданий», «Наш город» могут вернуть десять процентов от стоимости покупок на двух рыбных рынках. Эти проценты вернутся в виде городских - зеленых - баллов (не более пяти тысяч баллов на каждом из рынков).
Чтобы вернуть процент, необходимо зайти с телефона на сайт ag-vmeste.ru при оплате покупки. Вход должен быть выполнен с помощью учетной записи на портале mos.ru. После этого необходимо нажать на кнопку с изображением щита в правом верхнем углу страницы и показать кассиру QR-код участника.
Также рыбные рынки «Москва - на волне» стали партнерами акции «#ВыбираемВместе2024 - Москва». На сайте акции покупатели могут обменять призовые (красные) баллы на скидку в тысячу рублей на покупку свежей рыбы и морепродуктов.
На рынках «Москва - на волне» можно найти рыбу и морепродукты, выловленные в Камчатском крае, Мурманской области, Якутии, Крыму и других регионах России. Также там проводят мастер-классы для детей, состязания шеф-поваров и организуют выступления музыкантов. На территории рынков работают фуд-корты и лаборатории, проверяющие качество всей реализуемой продукции.