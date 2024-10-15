Дептранс открыл в метро фотовыставку "Заповедная Россия"

В переходе станции "Проспект Вернадского" Сокольнической и Большой кольцевой линий метрополитена открылась выставка "Заповедная Россия", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

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Экспозиция состоит из 19 фотографий, на которых запечатлены животные и российские заповедники. К примеру, на них можно увидеть древний башенный комплекс Ингушетии, Куршскую косу, белых медведей и амурских тигров.

"Вместе с Русским географическим обществом мы открыли экспозицию "Заповедная Россия". На фотовыставке пассажиры могут полюбоваться природой нашей страны, узнать о заповедниках и их обитателях", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

По его словам, выставка продлится до 31 октября.

Ранее в переходе между станциями "Савеловская" Серпуховско-Тимирязевской линии и Большой кольцевой линии открылась фотовыставка "Век Сатиры" в честь 100-летия Московского академического театра сатиры.

На фотографиях можно найти народных артистов РСФСР Андрея Миронова и Александра Ширвиндта, режиссера театра, актера, народного артиста СССР Валентина Плучека, а также народных артистов России Алену Яковлеву, Юрия Васильева и художественного руководителя Театра сатиры, народного артиста Евгения Герасимова.