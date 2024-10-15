Какие площадки Москвы можно арендовать для детских мероприятий

Сервис краткосрочной аренды городских пространств «Вместе с культурой» включил в своей каталог более 1,5 тысячи площадок, которые можно арендовать для детских мастер-классов, спортивных занятий и концертов. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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В столичном Департаменте информационных технологий рассказали, что в каталог сервиса входят как небольшие аудитории в районных библиотеках, так и крупные концертные залы и коворкинги. Сервис «Вместе с культурой» позволяет учителям, частным преподавателям и другим специалистам подобрать пространство для индивидуальных уроков и групповых занятий почти в любом районе Москвы.

На странице каждой площадки есть информация о помещении, стоимости аренды, его техническом оснащении и дополнительных услугах, которые предоставляет площадка. Также там указано, в какие даты свободна площадка, есть ли рядом с ней парковка, беспроводной интернет и другие опции.

На сайте мэра привели несколько примеров площадок, которые можно арендовать с помощью сервиса «Вместе с культурой». К примеру, в культурном центре «Феникс» на улице Авиационной (дом 19) можно арендовать аудиторию для творческих занятий. В аудитории есть печь для обжига керамических изделий, позволяющая проводить занятия по гончарному делу.

В концертном зале детской школы искусств № 11 на улице Паустовского можно провести концерт или спектакль для аудитории в 380 человек. В зале есть духовой орган и два рояля, а также проектор, музыкальный микшерный пульт и акустическая система.

В культурном центре «Северный» на 3-й Северной линии (дом 17) можно арендовать зал с зеркалами и хореографическими станками, а библиотека № 162 на улице Коломенской (дом 9, строение 5) предлагает в аренду зал площадью более 110 квадратных метров для спортивных соревнований и выпускных вечеров.

Для аренды площадки необходимо заполнить электронную заявку в сервисе «Вместе с культурой» на портале mos.ru. Заявку рассмотрят в течение четырех дней. После рассмотрения в личный кабинет на портале и на электронный адрес поступит договор аренды. В день проведения мероприятия с собой нужно взять паспорт.