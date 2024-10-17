В Москве снесено 500 старых домов с начала программы реновации

В столице с начала действия программы реновации снесено 500 старых домов, сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на руководителя ведомства Владислава Овчинского.

«С начала реализации программы реновации в Москве снесено 500 объектов старого жилого фонда. Всего расселение затронуло 1 тыс. 73 дома», – приводятся в сообщении слова Овчинского.

Уточняется, что на месте снесенных зданий построят новые жилые комплексы по стандартам реновации с просторными квартирами и благоустроенной придомовой территорией.

По словам Овчинского, наибольшее количество демонтированных объектов насчитывается на юго-востоке – их 76. При этом 66 и 60 домов снесли на западе и востоке столицы соответственно. «На сегодняшний день на месте сноса старых домов уже построено 23 новостройки, еще 115 находятся в стадии строительства», – отметил Овчинский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что всего по программе реновации ввели 327 домов, еще 464 находятся на стадии проектирования и строительства.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 тыс. 176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва – один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос в два раза – с 3 млн кв. м до 5–7 млн кв. м в год.