Всероссийская неделя осведомленности о дислексии в РФ пройдет в Москве

В конце октября 2024 года в Москве пройдет VI Всероссийская неделя осведомленности о дислексии и других трудностях в обучении в России.

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Организатором является Ассоциация родителей и детей с дислексией Марии Пиотровской при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации и Российской государственной библиотеки.

Логодиктант и конференция пройдут в Российской государственной библиотеке в рамках VI Всероссийской недели осведомленности о дислексии и других трудностей обучения в России.

24 октября состоится логодиктант, где будущие логопеды смогут проверить свои знания, а позже пройдет дискуссия с экспертами на тему «Как вырастить читателя?». 25 октября запланирована Международная научно-практическая конференция «Дислексия и чтение: встречаемся в Ленинке».

Стало известно, что специалисты Городского психолого-педагогического центра Департамента образования и науки Москвы (ГППЦ) обучат столичных педагогов и воспитателей раннему выявлению речевых нарушений у детей.