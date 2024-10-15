Москва получила сертификат ООН для умных городов

Москва получила сертификат в рамках международной инициативы ООН «Объединение усилий в целях построения умных устойчивых городов» (United for Smart Sustainable Cities — U4SSC). Церемония вручения состоялась в Нью-Дели. Об этом во вторник, 15 октября, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина.

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— Столица вновь подтвердила статус одного из самых технологичных мегаполисов мира. При оценке эксперты учитывали 90 показателей инновационного развития. Они охватывают несколько ключевых направлений — от экономики и окружающей среды до общества и культуры, — рассказала Сергунина.

Один из ключевых параметров, на который обратили внимание иностранные эксперты, — практически полное покрытие Москвы высокоскоростным интернетом. 97 процентов жителей пользуются интернетом ежедневно.

U4SSC — глобальная инициатива, направленная на повышение качества городского управления, в рамках которой участники придерживаются единого подхода к измерению ключевых критериев развития.

Москва находится в тройке–четверке среди лучших образовательных систем по всему миру. Об этом во вторник, 13 августа, сказал мэр Москвы Сергей Собянин в рамках встречи с участниками всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов».