Москвичам посоветовали пересесть на метро

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за дождя, сообщает Telegram-канал департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД). Lenta.ru

В настоящее время интенсивное движение наблюдается на Дмитровском и Варшавском шоссе, Кутузовском проспекте и внешней стороне ТТК в районе Новорижской эстакады. Вечером заторы могут возникнуть на Ленинградском шоссе по направлению в область, внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста и Волгоградском проспекте по направлению в область, предупреждает ведомство. Москва24

Ранее сообщалось, что жителей столичного региона во вторник, 15 октября, ожидает облачная погода, небольшой дождь, местами умеренный, и до плюс 7 градусов. Агентство «Москва»