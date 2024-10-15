Москвичам посоветовали пересесть на метро

Столичным автомобилистам посоветовали пересесть на метро из-за дождя, сообщает Москвы со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В настоящее время интенсивное движение на Кутузовском проспекте по направлению в центр, Дмитровском и Варшавском шоссе, на внешней стороне Третьего транспортного кольца (ТТК) в районе Новорижской эстакады. В вечернее время локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Химкинского моста, Ленинградском шоссе по направлению в область, Волгоградском проспекте по направлению в область.

В понедельник, 14 октября, в Москве и Подмосковье выпал первый в 2024 году снег, образовав небольшой покров. В городе приостановили работу сервисов проката электросамокатов. По прогнозам синоптиков, больше в октябре в столице и области снегопада не ожидается.

В Москве потеплело

Днем во вторник, 15 октября, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Температура воздуха в Москве составит от 5 до 7 градусов тепла, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов. Ветер южный, 6–11 метров в секунду.