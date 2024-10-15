Парковки на месте тысячи «квадратов» самостроя появились в Покровском-Стрешневе
В столичном районе Покровское-Стрешнево неподалеку от жилых домов освободили от крупного комплекса самостроя участок, где теперь появились дополнительные парковочные места для горожан. Об этом рассказал начальник городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Во время мониторинга северо-западного округа Москвы внимание инспекторов привлекла территория на Волоколамском шоссе, которая была окружена 120-метровым забором. При этом ограждение установили без какой-либо разрешительной документации.
— За забором незаконно разместили ряд некапитальных объектов, а также конструкции различного материала — из металла, дерева, бетона и пластика. Суммарная площадь самостроя и захламления составила тысячу квадратных метров, — уточнил глава контрольного ведомства.
Незаконные постройки уже снесли, а освободившуюся территорию отдали в пользование местных жителей для парковки автомобилей.