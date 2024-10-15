Парковки на месте тысячи «квадратов» самостроя появились в Покровском-Стрешневе

В столичном районе Покровское-Стрешнево неподалеку от жилых домов освободили от крупного комплекса самостроя участок, где теперь появились дополнительные парковочные места для горожан. Об этом рассказал начальник городской Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

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Во время мониторинга северо-западного округа Москвы внимание инспекторов привлекла территория на Волоколамском шоссе, которая была окружена 120-метровым забором. При этом ограждение установили без какой-либо разрешительной документации.

— За забором незаконно разместили ряд некапитальных объектов, а также конструкции различного материала — из металла, дерева, бетона и пластика. Суммарная площадь самостроя и захламления составила тысячу квадратных метров, — уточнил глава контрольного ведомства.

Незаконные постройки уже снесли, а освободившуюся территорию отдали в пользование местных жителей для парковки автомобилей.