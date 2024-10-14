Деревья начали падать в Москве из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра в Москве начали фиксировать случаи падения деревьев. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.

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Отмечается, что сотрудники профильных служб оперативно устраняют поваленные стволы. В ведомстве призвали быть осторожнее, не прятаться под деревьями и не парковать вблизи них машины, передает официальный Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ночь на 15 октября в столице ожидается понижение температуры до отрицательных значений.

Ранее жители столичного региона могли заметить первый снег на территории Новой Москвы. На следующей неделе на столицу обрушится североатлантический циклон «Хельма». Он принесет с собой похолодание, облачность и дожди.

Синоптик также рассказал, что после ощутимого похолодания и разного рода осадков в столичный регион вернется сухая и теплая погода.

С каждым днем в столичном регионе становится все прохладнее. И это неудивительно, ведь миновала уже почти половина осени. Стоит ли в ближайшее время ожидать в столице и области устойчивых минусовых температур, «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.