После ощутимого похолодания и разного рода осадков в столичный регион вернется сухая и теплая погода. Об этом в понедельник, 14 октября, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Вечерняя Москва

По словам синоптика, самым холодным днем на этой неделе будет понедельник. Во вторник, 15 октября, температура в Москве поднимется до 5–7 градусов. Дождь также будет ослабевать, мокрого снега не прогнозируется. Вильфанд отметил, что давление к четвергу, 17 октября, поднимется до 760 миллиметров ртутного столба, что также приведет к изменениям погоды. В среду и четверг ночная температура составит от 3 до 5 градусов, днем 6–8 градусов. Москва24

В субботу и воскресенье она поднимется до плюс 11-13 градусов. По ночам жителей региона ждет малооблачная погода, ночные температуры будут понижаться и составят от минус одного до плюс четырех градусов. Lenta.ru