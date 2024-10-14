Москвичи получат поощрения за участие в собраниях собственников

Жители Москвы смогут получить баллы программы лояльности «Миллион призов» за проведение общих собраний собственников на платформе «Электронный дом» и за участие в них. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

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Сервис «Электронный дом» позволяет решать вопросы, связанные с благоустройством дома и прилегающей территории. К примеру, там можно обсудить, нужно ли устанавливать видеодомофон, шлагбаум, проводить капитальный ремонт, выбирать новую управляющую компанию и нанимать консьержа.

За собрания собственников горожане с полной подтвержденной учетной записью на портале mos.ru могут заработать максимальное количество баллов. Администратору полагается до тысячи баллов за каждое проведенное с кворумом собрание, а собственнику, который участвовал в собрании в электронном формате, - до 200 баллов.

Организовать собрание могут собственники, подтвердившие свои права в профиле в «Электронном доме» или в личном кабинете на mos.ru.

Баллы программы «Миллион призов» также начисляются за первую публикацию объявления, за передачу показаний счетчиков, регистрацию по промокоду и приглашение новых пользователей. Кроме того, пять процентов от суммы, уплаченной за услуги ЖКХ, возвращается пользователям в виде городских баллов.

Баллы можно обменять на скидки в супермаркетах, аптеках, ресторанах и на другие предложения партнеров программы «Миллион призов». Также баллы можно направить на благотворительность.