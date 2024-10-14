Выставка работ российских ювелиров откроется в Историческом музее 30 октября

Государственный исторический музей (ГИМ) 30 октября откроет выставку «Россия – любовь моя! Искусство ювелиров России. XIX–XXI век». Об этом в рамках пресс-конференции сообщил генеральный директор учреждения Алексей Левыкин.

«Мы ожидаем, что наша выставка позволит посетителям окунуться в традиции русского ювелирного искусства. У них есть уникальная возможность: они смогут сравнить работы современных художников с шедеврами, созданными ведущими русскими мастерами XlX века. <…> Еще раз подчеркну: мы открываемся 30 октября. Совместно с нашими партнерами посетители смогут встретиться с мастерами и посетить их лекции», – сказал Левыкин.

В свою очередь, главный эксперт отдела аналитической аттестации, экспонирования ценностей Алмазного фонда и Госфонда России Вероника Волдаева отметила, что посетители выставки смогут ознакомиться с работой отечественных ювелиров последних десятилетий.

«В названии выставки мы вложили очень глубокий смысл, который отражает деятельность каждого современного ювелира. Наша выставка позволит посетителям полюбоваться работами, созданными русскими мастерами», – сказала Волдаева.

Посетить выставку можно до 24 марта 2025 года.